Геннадий Хазанов: Закончил с сольными выступлениями из-за публики

По его словам, стало некомфортно находиться на сцене с новым поколением зрителей. Артист признался, что это чувство впервые возникло у него с распадом СССР и с каждым годом только нарастало.

«Огромная часть публики — это нуворишевский сегмент», — отметил Хазанов. Он вспомнил, что на одном из последних выступлений концертном зале «Октябрь» в Москве зрители, занявшие первый ряд, открывали бутылки с шампанским и направляли пробки от них прямо на сцену.

Ранее Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

