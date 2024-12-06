Геннадий Хазанов: Закончил с сольными выступлениями из-за публики

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что отказался от сольных выступлений из-за публики, сообщает «Комсомольска правда».

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По его словам, стало некомфортно находиться на сцене с новым поколением зрителей. Артист признался, что это чувство впервые возникло у него с распадом СССР и с каждым годом только нарастало.

«Огромная часть публики — это нуворишевский сегмент», — отметил Хазанов. Он вспомнил, что на одном из последних выступлений концертном зале «Октябрь» в Москве зрители, занявшие первый ряд, открывали бутылки с шампанским и направляли пробки от них прямо на сцену.

Ранее Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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