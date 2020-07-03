Геннадий Хазанов опроверг слухи о своей возможной госпитализации
3 июля 202021:45
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что информация о его возможной госпитализации и ухудшении самочувствия не являются действительными. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к артисту приехали врачи скорой, принимается решение о его госпитализации.
Сам Хазанов заявил агентству, что с ним "все в порядке", врачей он не вызывал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru