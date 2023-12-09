Генеральный директор Эрмитажа высказался против формулировки о «возвращении» ценностей РПЦ
Рака Александра Невского не «возвращена» РПЦ, а «передана» церкви после спасения «от торжественной переплавки», заявил в интервью РБК генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Директор главного музея страны настаивает именно на такой формулировке. «Мы ее спасли от торжественной переплавки, сотню лет она провела у нас. Мы добросовестный приобретатель. То же самое касается всех вещей, которые находятся в музеях по всему миру: они или спасены, или вывезены в особых ситуациях. Они являются частью тех музеев, в которых они находятся», – подчеркнул Пиотровский.
Эрмитаж передал Александро-Невской лавре мемориальный комплекс гробницы Александра Невского на 49 лет с возможностью продления этого срока. Одним из обязательных требований подписанного Минкультом с патриархом Московским и всея Руси Кириллом является соблюдение условий хранения и реставрации гробницы.
Гробница Александра Невского хранилась в Эрмитаже 100 лет, музей спасал ее четыре раза от уничтожения: в 1922 г. ее планировали переплавить «в пользу голодающих», в 1929 г. – продать. В 1941–1945 гг. Эрмитаж эвакуировал ее из блокадного Ленинграда, а с 2011 г. осуществляет лазерную реставрацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru