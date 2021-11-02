Театральная премия «Золотая маска» стала рекордной по силу номинаций
Объявлены номинанты на XXVIII российскую театральную премию «Золотая маска». В номинации лучшие драматические спектакли на победу претендуют постановки Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, Росcийского Академического Молодежного Театра, театра Наций и Театра драмы им. Ф. Волкова.
В общей сложности отобран 81 спектакль на 290 номинаций. Генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина назвал это «огромной цифрой». Как заметила министр культуры Ольга Любимова, региональные коллективы преобладают в нынешнем сезоне.
По данным организаторов, спектакли провинциальных театров составили 73% афиши фестиваля. При этом, больше всего представлен Государственный академический Большой театр - 4 спектакля и 22 номинации. Далее следуют пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского и Театр-Театра (4 спектакля и 19 номинаций), театр Урал Опера Балет из Екатеринбурга (2 спектакля и 14 номинаций).
Постановками, которые получили больше всего номинаций, стали «Шахматы» Московского дворца молодёжи, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» театра «Мастерская П.Н. Фоменко» (Москва), «Антигона» Театр-Театра (Пермь), «Семейка Адамс» Драматического театра Перми и «Байка. Мавра. Поцелуй феи» Мариинского театра (Санкт-Петербург).
Церемония вручения премия «Золотая Маска» намечена на 20 апреля 2022 года. Она должна пройти на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве.
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