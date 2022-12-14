Гендиректор театра «Шалом»: 13 января мы впервые запустим зрителей в свое здание
Андрей Соколов признался, что открытие театра стало для него личным вызовом и прорывом.
Директор Московского театра «Шалом» Андрей Соколов в пресс-центре НСН анонсировал дату открытия театра.
«С апреля месяца мы выпустили пять премьер, уже 13 января первый раз запустим зрителей. Мы приняли театр в плачевном состоянии, это был вызов, было страшно, сейчас завершаем ремонт. Для меня это личный прорыв, общественный», - поделился он.
Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН назвал основные причины отсутствия запасных кадров в театрах.
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