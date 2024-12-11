Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов снят с должности

Руководить киностудией, как минимум полгода, будет Надежда Андрющенко.

Как указывается, Суворов был снят распоряжением Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье.

Ранее, объявленный в розыск, экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

