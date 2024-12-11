Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов снят с должности

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов уволен с должности, сообщает РБК.

Следствие попросило заочно арестовать экс-гендиректора «Ленфильма»

Руководить киностудией, как минимум полгода, будет Надежда Андрющенко.

Как указывается, Суворов был снят распоряжением Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье.

Ранее, объявленный в розыск, экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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