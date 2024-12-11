Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов снят с должности
11 декабря 202416:16
Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов уволен с должности, сообщает РБК.
Руководить киностудией, как минимум полгода, будет Надежда Андрющенко.
Как указывается, Суворов был снят распоряжением Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье.
Ранее, объявленный в розыск, экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru