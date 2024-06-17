Гендиректор «Эксмо» Капьев: Молодежные романы могут привлечь подростков в театры
Постановки по мотивам молодежных романов в жанре young adult могут привлечь подростков в театры, заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что театральной индустрии удастся привлечь молодежь в ближайшие три-пять лет. По словам Капьева, спектакли, поставленные по сюжетам из молодежных книг, смогут заинтересовать подростков.
Капьев отметил, что в книжной отрасти один из самых растущих жанров – это young adult, и он мало представлен в других нишах. В качестве примера успешной реализации книжных романов гендиректор «Эксмо» привел сериал «Загадай любовь» по одноименному произведению Аси Лавринович. Еще несколько проектов по книгам молодежной писательницы также находятся в разработке, добавил Капьев и подчеркнул, что творчество Лавринович может иметь успех и на театральной сцене.
Ранее были названы победители IV сезона премии «Русский детектив». В номинации «детектив года» в этом году победила Елена Бриолле (роман «Черный, как тайна, синий, как смерть»), обошедшая Александру Маринину («Тьма после рассвета»). «Автором года» стала Лиза Лосева («Мертвый невод Егора Лисицы»), опередившая Дарью Донцову («Венок из железных одуванчиков»), напоминает RT.
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