Гендиректор Большого театра: Мы принципиально изменили 75% наших планов

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН подвел итоги уходящего года.

«2022 года выдался непростым. Планы Большого театра, которые во многом были завязаны на международном сотрудничестве, очень изменились. Большой театр планирует свою работу на два-трип года вперед. Изменение планов в середине сезона потребовала серьезной перестройки. Мы принципиально изменили 75% наших планов. На сегодняшний день у нас планы составлены только на полтора года, пока это плохо. Коллектив мобилизовался, мы хорошо закончили год, вышли на ту же самую цифру, которая у нас была – заполняемость зрительного зала составляет 98%. В зрительном зале нет свободных мест, это очень важно», - отметил он.

Для российских театров 2022 год принес много испытаний. Некоторые были вынуждены отменять постановки, а актеры и режиссеры покидали страну.

Ранее театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.

