«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров
Лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признали комедию о трех парнях из провинциальной преступной группировки, которые пытаются устроиться в жизни после распада СССР «Где наши деньги?».
Победителем в номинации «Герой „Нового сезона“» стал Евгений Цыганов за роль в сериале «Первый номер» от Kion, а в той же женской номинации — Саша Бортич за роль в «Между нами химия» от Wink.
Кроме того, режиссер сериала «Между нами химия» Карина Чувикова была награждена за «Открытие „Нового сезона“». «Аутсорс» от Okko одержал победу в номинации «Самый ожидаемый сериал». Сериал «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова от Start получил специальным приз фестиваля за прорыв в индустрии.
Ранее 76-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе и ожидаемо завершилась триумфом сериала «Сёгун», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru