«Где наши деньги?» признали лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров

Лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признали комедию о трех парнях из провинциальной преступной группировки, которые пытаются устроиться в жизни после распада СССР «Где наши деньги?».

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Победителем в номинации «Герой „Нового сезона“» стал Евгений Цыганов за роль в сериале «Первый номер» от Kion, а в той же женской номинации — Саша Бортич за роль в «Между нами химия» от Wink.

Кроме того, режиссер сериала «Между нами химия» Карина Чувикова была награждена за «Открытие „Нового сезона“». «Аутсорс» от Okko одержал победу в номинации «Самый ожидаемый сериал». Сериал «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова от Start получил специальным приз фестиваля за прорыв в индустрии.

Ранее 76-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе и ожидаемо завершилась триумфом сериала «Сёгун», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Кинопоиск Премьеры»/YouTube
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