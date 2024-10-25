«Гарри Поттер» и «Преступление и наказание»: Названы самые ожидаемые экранизации в России
Сериалы «Гарри Поттер» (50% респондентов назвали этот вариант) и «Преступление и наказание» (48% опрошенных выбрали этот роман) стали самыми ожидаемыми экранизациями в России, говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и сети книжных магазинов «Читай город».
Кроме того, 39% опрошенных россиян проголосовали за экранизацию «Грозового перевала», 33% хотели бы посмотреть экранизацию «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Еще 32% отдали свой голос «Хроники Нарнии. Серебряное кресло». Также в рейтинг вошли экранизации «Война и мир» (28%), «Волшебник Изумрудного города» (27%), «Дюна. Пророчество» (25%) и «Сто лет одиночества» (18%).
Своими приоритетами в экранизациях опрошенные назвали возможность увидеть любимое произведение в новом формате (77%), спецэффекты (56%) и сильный актерский состав (51%).
В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в октябре 2024 года, в котором приняли участие более 1,2 тысячи пользователей из разных городов России.
Ранее стало известно, что знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обозначил условие последующих поставок газа в Европу через Украину
- «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание»: Названы самые ожидаемые экранизации в России
- Путин подписал закон о МРОТ на 2025 год
- СМИ: Тульский суд арестовал учительницу за воровство учебников
- Глава ЕК отменила встречу с сербским премьером из-за диалога с Решетниковым
- Петербургская модель-косплеер обвинила Disney в краже образа Малефисенты
- Путин заявил о расстреле командирами ВСУ солдат при попытке сдаться в плен
- Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили вечером над Курской областью
- ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума о присоединении страны к Евросоюзу
- Путин: Российские войска создали кольцо окружения ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru