«Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост Шестой электробусный парк открылся в Москве В Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники На Главные ворота усадьбы «Нескучное» вернулись скульптурные композиции Москва вошла в число лидеров по числу бронирований жилья на новогодние праздники