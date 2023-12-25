«Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет

Министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале заявила, что в ведомстве будет создан координационный совет.

Министр культуры Любимова прокомментировала назначение Гергиева в Большой театр

По её словам, в него войдут руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов.

Она отметила, что рамках совета будут обсуждаться действия министерства, которые позволят «гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность».

«Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий», - написала глава Минкульта.

Ранее Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КультураРоссияМинкультМинкультуры

Горячие новости

Все новости

партнеры