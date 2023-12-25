«Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет
Министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале заявила, что в ведомстве будет создан координационный совет.
По её словам, в него войдут руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов.
Она отметила, что рамках совета будут обсуждаться действия министерства, которые позволят «гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность».
«Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий», - написала глава Минкульта.
Ранее Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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