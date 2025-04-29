Гарик Сукачев призвал режиссеров оставить Ефремова в покое

Рок-музыкант Гарик Сукачев призвал режиссеров дать актеру Михаилу Ефремову время на отдых и не зазывать его сниматься в фильмах. Об этом музыкант заявил в беседе с «Комсомольской правдой».

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Он также рассказал, что еще не виделся с Ефремовым после его освобождения из тюрьмы, но созванивался с ним.

«Он мой близкий друг. Я не хочу его сейчас тревожить», - сказал Сукачев.

Сукачев выразил уверенность в том, что Ефремов сможет вернуться в кино и вновь стать востребованным актером.

Ефремов вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывал наказание за смертельное ДТП, 9 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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