Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе

Актер, режиссер и музыкант Гарик Сукачев завершил работу над сценарием художественного фильма о Донбассе, артист намерен снять картину «во что бы то ни стало». Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

Соавтором Сукачева стал писатель Александр Рыжков. Литератор участвовал в боевых действиях и получил серьезное ранение, он встречался с Сукачевым во время своего лечения в реабилитационном центре Санкт-Петербурга. Как отметил музыкант, работа над сценарием велась довольно долго.

«Мне осталось буквально несколько дней, чтобы посидеть, все эти пазлы пособирать для себя и уже передать продюсеру», — поделился Сукачев.

Когда начнутся съемки фильма и удастся ли получить финансирование для ленты, пока неизвестно. Тем не менее, Гарик Сукачев пообещал, что «сделает эту работу» и «снимет это кино во что бы то ни стало».

«Не в этом году, так в следующем, не сейчас, так через 10 лет. В общем, пока я живой», — подчеркнул артист.

Ранее Гарик Сукачев рассказал в интервью НСН, что начал подготовку к съемкам нового фильма. По словам артиста, это история о молодых ребятах, которые окончили школу, «еще не разлетелись в разные стороны, и тут приходит 24 февраля 2022 года». Сукачев подчеркнул, что это драма на фоне военных действий.

