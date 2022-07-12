Гарик Сукачев рассказал, что никогда не собирался уезжать из России
Музыкант Гарик Сукачев заявил, что никогда не собирался покидать Россию, как это сделали некоторые из его коллег. О своей позиции рокер рассказал в беседе с KP.ru.
Сукачев объяснил, что он «сын фронтовика и партизанки Великой Отечественной войны», пишет РИА ФАН.
«Моя родина – это моя родина. Я точно такую же ответственность несу за все, что происходит в моей стране. Или часть моего счастья, или часть моей вины лежит на мне лично - в силу того, что я русский человек и это моя родина», — подчеркнул музыкант.
Ранее Гарик Сукачев опубликовал фото, на котором видна татуировка «Родина или смерть». Рокер выразил надежду, что таким образом «ответил на все вопросы» о своем отношении к ситуации на Украине, пишет «Свободная пресса».
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