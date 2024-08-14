Гарик Харламов озвучит Нафаню в новой экранизации «Домовенка Кузи»
14 августа 202416:46
Комик Гарик Харламов озвучит домового Нафаню в новой экранизации «Домовенка Кузи». Об этом он сообщил в интервью РБК.
Харламов рассказал, что главный герой Кузя заговорит голосом Сергея Бурунова. В проекте также задействованы Марк Богатырев, Алика Смехова, Женя Малахова и другие артисты. Продюсером картины стал Сарик Андреасян.
Лента выйдет на экраны в российских кинотеатров 19 декабря.
Ранее Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru