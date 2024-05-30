Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
Американский кинорежиссер Гай Ричи приступил к подготовительному периоду в преддверии съемок нового сериала о молодом Шерлоке Хомсе, сообщает Variety.
По данным издания, всего будет отснято восемь эпизодов, которые выйдут на стриминговом сервисе Prime Video.
В основе сценария - романы Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Роль знаменитого сыщика сыграет Хиро Файнс Тиффин, который ранее уже снимался у Ричи в «Министерстве неджентльменских дел».
Режиссер рассказал, что в этот раз намерен раскрыть тайну Шерлока, выяснить, что им движет, а также показать, как он стал гением.
Ранее стало известно, что новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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