Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе

По данным издания, всего будет отснято восемь эпизодов, которые выйдут на стриминговом сервисе Prime Video.

В основе сценария - романы Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Роль знаменитого сыщика сыграет Хиро Файнс Тиффин, который ранее уже снимался у Ричи в «Министерстве неджентльменских дел».

Режиссер рассказал, что в этот раз намерен раскрыть тайну Шерлока, выяснить, что им движет, а также показать, как он стал гением.

Ранее стало известно, что новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



