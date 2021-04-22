Гафт посмертно получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Валентин Гафт посмертно получил приз 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент ММКФ Никита Михалков. Отмечается, что награду получила вдова Гафта Ольга Остроумова. Ведущий церемонии Алексей Агранович назвал её женой, а не вдовой, что поддержал и Михалков, отметив: «Гафт жив».
Напомним, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря прошлого года. Ему было 85 лет. В августе 2019-го стало известно, что актер перенес инсульт. После этого Гафта парализовало, он проходил реабилитацию в одной из московских клиник.
С 1969 года Валентин Гафт служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий, автор литературных произведений.
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