Фронтмен The Who заявил, что теряет слух и зрение
Фронтмен группы The Who Роджер Долтри теряет слух и зрение. Об этом он рассказал на благотворительном концерте в лондонском Альберт-холле, передает телеканал Sky News.
«Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну», - заявил музыкант.
Фронтмен британского коллектива добавил, что «к счастью, у него еще остается голос». Однако в ходе концерта у музыканта сорвался голос. Долтри назвал это «старческим происшествием».
Ранее певец и композитор Элтон Джон рассказал, что потерял зрение из-за тяжелой инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru