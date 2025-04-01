Фронтмен The Who заявил, что теряет слух и зрение

Фронтмен группы The Who Роджер Долтри теряет слух и зрение. Об этом он рассказал на благотворительном концерте в лондонском Альберт-холле, передает телеканал Sky News.

«Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну», - заявил музыкант.

Фронтмен британского коллектива добавил, что «к счастью, у него еще остается голос». Однако в ходе концерта у музыканта сорвался голос. Долтри назвал это «старческим происшествием».

Ранее певец и композитор Элтон Джон рассказал, что потерял зрение из-за тяжелой инфекции.

