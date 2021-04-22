Фронтмен британской группы Bay City Rollers умер в Лондоне

Бывший фронтмен британской музыкальной группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на его странице в Twitter.

Согласно сообщению, Маккьюэн умер в Лондоне в своем доме 20 апреля. Причина смерти музыканта не уточняется.



Группа Bay City Rollers была создана в 1969 году. Маккьюэн был частью группы с 1973 по 1978 годы.





