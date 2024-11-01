Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы

Автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы. Об этом заявил в разговоре с журналистами Cinepop, сообщает «Культуромания».

Хоакин Феникс заявил, что отказался от роли Джокера в фильме 2008 года

По его словам, единственную цель, которую ставят в Marvel – это заработать денег.

«Но цель искусства — освещать современную жизнь, а не приносить людям деньги», – подчеркнул режиссер.

Ранее стало известно, что в России покажут провалившийся в мировом прокате «Мегалополис» Копполы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскусствоКиноДеньгиРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры