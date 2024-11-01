Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы
1 ноября 202411:49
Автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы. Об этом заявил в разговоре с журналистами Cinepop, сообщает «Культуромания».
По его словам, единственную цель, которую ставят в Marvel – это заработать денег.
«Но цель искусства — освещать современную жизнь, а не приносить людям деньги», – подчеркнул режиссер.
Ранее стало известно, что в России покажут провалившийся в мировом прокате «Мегалополис» Копполы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru