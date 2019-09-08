Французский писатель Бегбедер ответил Мединскому из-за комиксов

Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер вступил в заочную дискуссию с российским министром культуры Владимиром Мединским о том, насколько интересны комиксы взрослым. Бегбедер считает, что этот жанр интересен публике любого возраста и признался, что сам читает комиксы, сообщает ТАСС.

«Нет, я не считаю, что комиксы - это только для детей, есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые. Сам я всегда много читал комиксы», - отметил Бегбедер.

По словам писателя, французские авторы комиксов посвящают их самым разным, в том числе, очень злободневным темам. Когда Бегбедер узнал от российских журналистов, что Владимир Мединский в ходе 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки раскритиковал идею излагать исторические события в формате комиксов, он призвал «никого не осуждать» и высказал сожаление по поводу мнения российского министра культуры.

Ранее литературный критик Николай Александров рассказал НСН о причине, по которой глава Минкультуры недолюбливает комиксы.

