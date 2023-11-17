Французский актер Оливье Сиу: Россия прекрасно обходится без западного кино

Французский актер Оливье Сиу, ранее получивший российское гражданство, заявил в пресс-центре НСН, что России пойдет на пользу отсутствие в кинопрокате западных картин.

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«Мне кажется, что прекрасно. Наконец все стало ясно. Больше нет «Человека-паука», который будет скрывать наши картины, на которые нужны миллионы, чтобы их прорекламировать. […] Нам в России больше не нужно с этим бороться, это большой шаг. Будет больше авторского кино. Россия достойна получить и смотреть хорошее авторское кино, которое существует, и которому непросто дойти до зрителя. Идите в кино и смотрите наши фильмы!», - сказал Сиу.

Режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН заявил об отсутствии в России киноиндустрии. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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