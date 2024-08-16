Французская версия «Холопа» выйдет в российский прокат в сентябре

В мировой прокат «Холоп из Парижа» вышел в марте 2024 года. Сюжет картины расскажет о мажоре по имени Луи, которого в воспитательных целях отправят во времена Людовика XIV.

Режиссером фильма выступил Александр Шарло, сценаристом - Франк Манье. Роли в проекте исполнили Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие актеры.

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем вышла в 2019 году и собрала в прокате 2,9 миллиарда рублей. Продолжение было представлено в кинотеатрах в январе 2024 года и показала сборы в 3,85 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ремейк комедии «Холоп» также снимут в Турции. Главную роль в картине исполнит актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Балата в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь», напоминает «Радиоточка НСН».

