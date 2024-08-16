Французская версия «Холопа» выйдет в российский прокат в сентябре
Французская версия кассовой российской комедии «Холоп» выйдет в российский прокат 12 сентября 2024 года, сообщает дистрибьютор проекта «Централ партнершип».
В мировой прокат «Холоп из Парижа» вышел в марте 2024 года. Сюжет картины расскажет о мажоре по имени Луи, которого в воспитательных целях отправят во времена Людовика XIV.
Режиссером фильма выступил Александр Шарло, сценаристом - Франк Манье. Роли в проекте исполнили Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие актеры.
Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем вышла в 2019 году и собрала в прокате 2,9 миллиарда рублей. Продолжение было представлено в кинотеатрах в январе 2024 года и показала сборы в 3,85 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что ремейк комедии «Холоп» также снимут в Турции. Главную роль в картине исполнит актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Балата в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь», напоминает «Радиоточка НСН».
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