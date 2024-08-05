Франшиза «Зловещие мертвецы» пополнится мультсериалом
Франшиза «Зловещие мертвецы» получит анимационную версию. Об этом в интервью Entertainment Weekly заявил её звезда и продюсер Брюс Кэмпбелл.
По его словам, главным героем, как и в основных фильмах, будет Эш Уильямс. При этом Кэмпбелл займётся озвучкой персонажа, которого ранее сыграл в полнометражных лентах и сериалах.
Актёр отметил, что авторы намерены «показать всё то, что нравится зрителям».
«Должны быть невинные люди, которых пытает злобное существо. И эти люди должны остановить нечисть», - заключил Кэмпбелл.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал турецкие сериалы «белибердой полнейшей» и призвал запретить их показ в России, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru