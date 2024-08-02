«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым популярным у пиратов в РФ

Второй по числу нелегальных копий, найденных в российском сегменте интернета, стала лента «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Тройку лидеров замкнул криминальный триллер Фрэнсиса Галлуппи «Последняя остановка в округе Юма».

Также в ТОП-10 вошли фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Смотрители», «Планета обезьян: Новое царство», «Список подозреваемых», «Шпион на всю голову», «Плохие парни 4: До конца» и «Падение империи».

Ранее создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» получили сертификат Книги рекордов Гиннесса, так как трейлер картины за первые сутки посмотрели рекордные 365 млн раз, пишут «Известия».

