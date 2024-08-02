«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым популярным у пиратов в РФ
Продолжение знаменитой франшизы с Эдди Мёрфи «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» по итогам июля возглавило десятку самых популярных фильмов у российских пиратов. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», соответствующий рейтинг составила компания F.A.С.С.T.
Второй по числу нелегальных копий, найденных в российском сегменте интернета, стала лента «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Тройку лидеров замкнул криминальный триллер Фрэнсиса Галлуппи «Последняя остановка в округе Юма».
Также в ТОП-10 вошли фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Смотрители», «Планета обезьян: Новое царство», «Список подозреваемых», «Шпион на всю голову», «Плохие парни 4: До конца» и «Падение империи».
Ранее создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» получили сертификат Книги рекордов Гиннесса, так как трейлер картины за первые сутки посмотрели рекордные 365 млн раз, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru