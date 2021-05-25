Франшиза «Пила» принесла создателям миллиард долларов

В минувшие выходные картина заработала в США 4,5 млн долларов и 2,67 млн долларов за рубежом, всего принеся создателям 22,5 млн долларов. Благодаря этому, сборы всех девяти фильмов франшизы увеличились до 1,079 млрд долларов.

Как отмечает Variety, для низкобюджетных фильмов ужасов данный показатель - огромное достижение.

Ранее кинокритик специально для НСН подготовил обзор лучших, по его мнению, фильмов ужасов в преддверии Хэллоуина.

