Франшиза «Пила» принесла создателям миллиард долларов
Сборы франшизы «Пила» превысили в мировом прокате 1 млрд долларов после выхода на экраны кинотеатров последней части серии фильмов ужасов «Пила: Спираль», сообщает Variety.
В минувшие выходные картина заработала в США 4,5 млн долларов и 2,67 млн долларов за рубежом, всего принеся создателям 22,5 млн долларов. Благодаря этому, сборы всех девяти фильмов франшизы увеличились до 1,079 млрд долларов.
Как отмечает Variety, для низкобюджетных фильмов ужасов данный показатель - огромное достижение.
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