Шнейдеров назвал лучшие фильмы ужасов для просмотра в Хэллоуин

Давид Шнейдеров: «Я рекомендую именно первый фильм «Пилы». Для меня интересно это кино, потому что это не просто фильм ужасов, это квест, это собрание логических загадок. Разгадав каждую следующую загадку, герой близится к спасению, и, не разгадав, он наоборот движется к гибели. Это очень интересное кино, с точки зрения сюжета, а фон – это фильм ужасов», – поделился он с НСН.

