Шнейдеров назвал лучшие фильмы ужасов для просмотра в Хэллоуин
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор лучших, по его мнению, фильмов ужасов в преддверии Хэллоуина.
«Сияние»
Фильм 1980 года. Режиссер Стэнли Кубрик.
Давид Шнейдеров: «Во-первых, для меня это один из самых страшных фильмов. Во-вторых, для меня это одна из лучших работ Джека Николсона. Потому что наблюдать, как человек медленно и крайне достоверно сходит с ума – невероятно привлекательно, пугающе. Это действительно большое кино», – прокомментировал в интервью НСН Давид Шнейдеров.
«Изгоняющий дьявола»
«Экзорцист» – это серия американских фильмов ужасов. Главным режиссером выступает Уильям Фридкин. Первая часть вышла на экраны в 1973 году, последняя – в 2005.
Давид Шнейдеров: «Это фильм об изгнании дьявола, который сидит во всех нас. Уильям Фридкин – блистательный режиссер, я с ним знаком, с потрясающим чувством юмора. На мой взгляд, только человек с гигантским чувством юмора мог снять такое ужасное кино», – отметил кинокритик в эфире НСН.
«Пила»
«Пила» — фильмы ужасов, связанные общей тематикой. Режиссеры – Джеймс Ван, Даррен Линн Боусман, Кевин Гротерт, Питер Спириг, Майкл Спириг, Дэвид Хакл.
Давид Шнейдеров: «Я рекомендую именно первый фильм «Пилы». Для меня интересно это кино, потому что это не просто фильм ужасов, это квест, это собрание логических загадок. Разгадав каждую следующую загадку, герой близится к спасению, и, не разгадав, он наоборот движется к гибели. Это очень интересное кино, с точки зрения сюжета, а фон – это фильм ужасов», – поделился он с НСН.
Кошмар на улице Вязов
Фильм 1984 года. Режиссер Уэс Крэйвен.
Давид Шнейдеров: «Из этой серии я тоже советую именно первый фильм. Уэс Крэйвен придумал наш ночной кошмар, существо, которое приходит к нам во снах и убивает нас в этих снах. Это наши кошмары, это наши мысли, это то, что гложет нас изнутри», – рекомендовал он слушателям НСН.
«Семейка Аддамс»
Фильм 1991 года. Режиссер Барри Зонненфельд.
Давид Шнейдеров: «Блистательное, невероятно смешное кино. Оно показывает, как можно из традиционного фильма ужасов сделать замечательную, добрую, светлую семейную комедию», – подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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