Домогаров пока не намерен поступать в труппу какого-либо театра
После ухода из Театра имени Моссовета вливаться в труппу другого театра пока не намерен, заявил народный артист РФ Александр Домогаров на творческом вечере, прошедшем в рамках Забайкальского международного кинофестиваля, сообщает «Культуромания».
«Я вольный художник», — подчеркнул актер.
Домогаров весной уволился из Театра имени Моссовета, на сцене которого прослужил 30 лет. Причиной такого шага, по словам артиста, стало недопонимание действий нового руководства театра.
Ранее актер Домогаров заявил, что ушел из Театра имени Моссовета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru