Фотовыставка, посвященная Щусеву и Шухову, открылась на бульваре в центре Москвы
Фотовыставка, которая посвящена архитекторам Владимиру Шухову и Алексею Щусеву, открылась на Гоголевском бульваре в центре Москвы, она будет длиться до 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Отмечается, что выставка посвящена 150-летию со дня рождения Щусева и 170-летию со дня рождения Шухова. Экспозиция состоит из двух исторических разделов. Так, в первой части представлены эскизы знаменитых сооружений Щусева, в частности, Казанского вокзала в Москве и храма Сергия Радонежского на Куликовом поле.
Во второй части экспозиции представлены эскизы сетчатых конструкций Шухова, которые архитектор показал в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде.
Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Новом Манеже в столице открылась выставка, посвященная истории Школы-студии МХАТ. Отмечалось, что экспозиция открылась в рамках юбилейного проекта «Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом». Посетить выставку можно до 28 октября, передает «Радиоточка НСН».
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