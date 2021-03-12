«Форсаж-9» сначала покажут России, а потом всему миру

Новая девятая часть «Форсажа» выйдет в России 20 мая, в то время как мировая премьера фильма состоится только 25 июня, сообщает пресс-служба Universal Pictures в России.

Изначально «Форсаж-9» в мировой прокат должен был выйти 21 мая 2020, но премьера неоднократно переносилась из-за пандемии.

В новом фильме мирную жизнь персонажа Вина Дизиля «Доминика Торетто» нарушит месть за свои провалы кибертеррориста Сайфера.

