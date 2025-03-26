Бен Аффлек назвал лучших режиссёров в истории

По его словам, он с большим удовольствием сыграл бы в фильме «Спасти рядового Райана» (1998) вместо своего друга Мэтта Деймона.

Также Аффлек отметил, что то же самое готов сказать о британском режиссёре Кристофере Нолане.

«Возможно, я съезжу на съёмочную площадку «Одиссеи» к Мэтту, чтобы посмотреть, как Нолан снимает фильмы. И я не шучу», - заявил актёр.

Ранее в Universal Pictures заявили, что киноадаптация поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея», над которой работает Нолан, выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Кроме Дэймона в фильме снимаются Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».