Бен Аффлек назвал лучших режиссёров в истории
Американский режиссёр Стивен Спилберг является одним из лучших режиссёров в истории. Об этом в интервью GQ заявил актёр Бен Аффлек.
По его словам, он с большим удовольствием сыграл бы в фильме «Спасти рядового Райана» (1998) вместо своего друга Мэтта Деймона.
Также Аффлек отметил, что то же самое готов сказать о британском режиссёре Кристофере Нолане.
«Возможно, я съезжу на съёмочную площадку «Одиссеи» к Мэтту, чтобы посмотреть, как Нолан снимает фильмы. И я не шучу», - заявил актёр.
Ранее в Universal Pictures заявили, что киноадаптация поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея», над которой работает Нолан, выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Кроме Дэймона в фильме снимаются Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru