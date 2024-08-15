Фонд кино: Стоимость производства контента за три года выросла на 76%
Совокупный объем вложений в российское кинопроизводство за пять лет увеличился в пять раз, сообщил глава Фонда кино Федор Соснов на пресс-конференции.
По его словам, средняя стоимость производства контента за три года выросла на 76%.
Он отметил, что также вырос объем производства. По словам Соснова, каждую неделю в российских кинотеатрах выходит четыре национальных фильма, и еженедельно на платформах выходит четыре сериала.
Накануне киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что режиссер Андрей Кравчук умеет снимать нешаблонное, глубокое историческое кино, поэтому если его новый проект «Рождение империи» будет снят в формате серьезной драмы, то это будет интересно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru