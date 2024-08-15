Фонд кино: Стоимость производства контента за три года выросла на 76%

По его словам, средняя стоимость производства контента за три года выросла на 76%.



Он отметил, что также вырос объем производства. По словам Соснова, каждую неделю в российских кинотеатрах выходит четыре национальных фильма, и еженедельно на платформах выходит четыре сериала.

Накануне киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что режиссер Андрей Кравчук умеет снимать нешаблонное, глубокое историческое кино, поэтому если его новый проект «Рождение империи» будет снят в формате серьезной драмы, то это будет интересно.

