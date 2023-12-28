Фонд кино решил поддержать 20 российских фильмов
Фонд кино завершил отбор проектов, которым будет оказана государственная поддержка. Перечень опубликован на официальном сайте организации.
К получению поддержки утверждено 20 картин. Из них девять находятся в производстве у лидеров отечественного кинорынка - «Буратино», «Первый богатырь», «Горыныч» и другие.
Также поддержку получат 11 фильмов иных организаций, которые не входят в число лидеров.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году сборы российских кинотеатров превысили 40 миллиардов рублей. По ее словам, отрасль фактически вернулась к допандемийному периоду, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: система ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
- Главком армии Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией
- Boeing попросил клиентов поискать в самолетах незакрепленный болт
- Фонд кино решил поддержать 20 российских фильмов
- На Ставрополье сильный ветер разрушил резиденцию Деда Мороза
- Комик Руслан Белый пожаловался на сложности жизни в Испании
- Российская теннисистка Елена Веснина намерена возобновить карьеру
- ГУР назвало слова Буданова о захвате Крыма «информационной борьбой»
- СМИ: Не менее 20 человек погибли при обстреле в Рафахе на юге Газы
- В работе Telegram зафиксированы сбои
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru