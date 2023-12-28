Фонд кино решил поддержать 20 российских фильмов

К получению поддержки утверждено 20 картин. Из них девять находятся в производстве у лидеров отечественного кинорынка - «Буратино», «Первый богатырь», «Горыныч» и другие.

Также поддержку получат 11 фильмов иных организаций, которые не входят в число лидеров.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году сборы российских кинотеатров превысили 40 миллиардов рублей. По ее словам, отрасль фактически вернулась к допандемийному периоду, отмечает «Радиоточка НСН».

