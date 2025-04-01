Фонд братьев Стругацких: «Сейчас не время для возвращения АБС-премии»

Возрождение Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) не зависит от Андрея Стругацкого, так как она всегда проходила без него, однако сейчас не время ее возобновлять. Об этом НСН рассказал директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно.

Вручение АБС-премии приостановлено с 2024 года. Это было связано с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого - сына Бориса Стругацкого, а также смертью ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого. Арно отметил, что сейчас не ведется разговоров о возвращении этой премии и дело не в Андрее Стругацком.