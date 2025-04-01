Фонд братьев Стругацких: «Сейчас не время для возвращения АБС-премии»
Сергей Арно рассказал НСН, что сейчас АБС-премия заморожена, однако не исключил, что в будущем она будет возобновлена, но не под новым названием.
Возрождение Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) не зависит от Андрея Стругацкого, так как она всегда проходила без него, однако сейчас не время ее возобновлять. Об этом НСН рассказал директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно.
Вручение АБС-премии приостановлено с 2024 года. Это было связано с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого - сына Бориса Стругацкого, а также смертью ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого. Арно отметил, что сейчас не ведется разговоров о возвращении этой премии и дело не в Андрее Стругацком.
«Дело в том, что Андрей Стругацкий особо и не занимался никогда премией. Это всегда проходило без него. Но пока что не время для премии. Возможно, в ближайшем будущем мы ее возродим. Что касается названия, других аналогов не будет, потому что такое название дал ей Борис Натанович Стругацкий сам лично. Поэтому мы не можем изменять то, что нам было завещано мэтром. Но, конкретно я сказать ничего не могу по этому поводу. По крайней мере обсуждений пока не идет. Пока это замороженная премия», - рассказал он.
Ранее Арно в беседе с НСН говорил, что возрождение премии будет зависеть от Андрея Стругацкого, так как он является наследником и правообладателем творчества братьев Стругацких.
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