«Премия погибла?»: Андрей Стругацкий отказался возглавлять Фонд братьев Стругацких

Возрождение Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) будет зависеть от Андрея Стругацкого, заявил директор Фонда братьев Стругацких, председатель оргкомитета АБС-премии Сергей Арно в интервью НСН. Он напомнил, что Андрей Стругацкий является наследником и правообладателем творчества братьев Стругацких.

Ранее сообщалось, что АБС-премия не будет присуждаться с 2024 года. Решение о приостановке вручения премии было принято в связи с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого - сына Бориса Стругацкого, а также кончиной ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого. Арно отметил, что премия еще может возродиться.