«Премия погибла?»: Андрей Стругацкий отказался возглавлять Фонд братьев Стругацких
Андрей Стругацкий уехал из России и отказался быть председателем Фонда братьев Стругацких, который организовывал престижную АБС-премию, отметил Сергей Арно.
Возрождение Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) будет зависеть от Андрея Стругацкого, заявил директор Фонда братьев Стругацких, председатель оргкомитета АБС-премии Сергей Арно в интервью НСН. Он напомнил, что Андрей Стругацкий является наследником и правообладателем творчества братьев Стругацких.
Ранее сообщалось, что АБС-премия не будет присуждаться с 2024 года. Решение о приостановке вручения премии было принято в связи с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого - сына Бориса Стругацкого, а также кончиной ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого. Арно отметил, что премия еще может возродиться.
«Говорить о том, что премия закрыта – это неправильно. Премия не погибла, вполне возможно, что она возродится. Так сложились звезды, что умер ответственный секретарь АБС-премии Николай Романецкий. Андрей Борисович – наследник Бориса Натановича Стругацкого – уехал из страны и отказался быть председателем Фонда братьев Стругацких, который организовывал эту премию. Многое сейчас зависит от Андрея Борисовича, он правообладатель. Он находится на связи, но вопрос в самом желании человека. Пока такое решение принято, а дальше посмотрим, как все будет», - сказал Арно.
Он отметил, что АБС-премия вышла не только на международный уровень, но также стала самой престижной премией в мире.
«В любом случае, чем больше литературных премий, тем лучше, я в этом убежден. Это какие-то ориентиры для читателя. Сколько сейчас выходит книг... Все-таки, ориентиры требуются. В 2023 году мы вручали премию в 25-й раз. АБС-премия вышла не только на международный уровень, но она стала самой престижной премией в России и в мире. Такой премии в мире нет – она международная и русскоязычная, фантастическая», - резюмировал собеседник НСН.
АБС-премия была учреждена в 1998 году Борисом Стругацким и вручалась с 1999 года ежегодно. Премия вручалась в номинациях «Художественная проза» и «Критика и публицистика». В разные годы ее лауреатами становились Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Александр Житинский, Сергей Переслегин, Вячеслав Рыбаков, Евгений Лукин и Кир Булычев, передает «Радиоточка НСН».
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