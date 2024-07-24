ФНС заблокировала счета Глюкозы после ее скандального выступления в Красноярске

Согласно информации от «БИР-Аналитик», решение о блокировке счетов было принято 22 июля. Заблокированы счета в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на концерте по случаю Дня металлурга. Зрители сообщали, что артистка пела под фонограмму, а также обвиняли ее в том, что она неподобающе ведет себя на сцене. Некоторые решили, что Глюкоза была пьяна. Сама певица объяснила свое поведение приемом антидепрессантов.

Продюсер Максим Фадеев объявил, что его юристы готовят иск против Глюкозы, чтобы запретить ей использовать псевдоним и исполнять песни, передает «Радиоточка НСН».

