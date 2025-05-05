Онлайн-кинотеатр Start представит продолжение «Двух холмов» с 27 мая. К своим ролям вернуться Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный. При этом Никита Кологривый, который ранее также исполнял одну из главных ролей, в актерском составе не заявлен.

По сюжету третьего сезона после энергетической диверсии, устроенной искусственным интеллектом «Ларисой», представители женского мира будущего «подруги» и москвичи «приматы» объединяются, чтобы пережить тяжелую зимовку под предводительством Барона (Епифанцев). Малюгов отметил, что новый сезон существенно расширит границы мира будущего, представленного на экране.

«После зимовки героям предстоит дальнейшее совместное выживание в сложной новой реальности. Новый сезон отличается от предыдущих тем, что для зрителя откроется новый уровень понимания устройства планеты. Мы узнаем кто на самом деле руководит мировыми процессами, а также познакомимся с новыми яркими персонажами. В новом сезоне мужскому и женскому обществу предстоит пережить череду непредсказуемых событий в борьбе за свое существование», - рассказал он.