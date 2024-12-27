На съемках сериала «Подслушано в Рыбинске» актрису Хлынину закопали заживо
Юлия Хлынина рассказала НСН, что наибольшей сложностью в работе над сериалом для нее стала сцена, в которой ее героиню хоронят заживо.
Актриса Юлия Хлынина рассказала спецкору НСН, что в мистическом детективном сериале «Подслушано в Рыбинске» у ее героини было множество эмоциональных сцен, среди которых было закапывание ее героини под землю.
В центре сюжета проекта история журналиста небольшой провинциальной газеты, которому стали приходить видения, предсказывающие убийства в городе. Главную роль в сериале исполнил Тимофей Трибунцев, режиссером выступил Петр Тодоровский. Премьера запланирована на 23 января 2025 года.
«Моя героиня Зоя - серьезная женщина. В ее истории многое про любовь, но самое сложное, что она оперативница. Было интересно работать над ролью. В сериале можно будет увидеть, насколько сильно меняется течение ее сюжетной линии», - сообщила она на фестивале «Хомякон».
Также в ходе презентации проекта команда сериала сообщила, что одной из самых эмоциональных сцен стал момент, когда героиню Юлии Хлыниной закапывали заживо. По словам актрисы, холод заметно осложнил рабочий процесс.
«Мы снимали в Рыбинске, было очень холодно. Не так, как сейчас, а настоящая зима, декабрь. Однако мы преодолевали все сложности на съемочной площадке», - пояснила она.
В январе 2023 года Хлынина получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую на телевидении. Академики отметили роль актрисы в проекте «Елизавета», напоминает «Радиоточка НСН».
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