На съемках сериала «Подслушано в Рыбинске» актрису Хлынину закопали заживо

В центре сюжета проекта история журналиста небольшой провинциальной газеты, которому стали приходить видения, предсказывающие убийства в городе. Главную роль в сериале исполнил Тимофей Трибунцев, режиссером выступил Петр Тодоровский. Премьера запланирована на 23 января 2025 года.

«Моя героиня Зоя - серьезная женщина. В ее истории многое про любовь, но самое сложное, что она оперативница. Было интересно работать над ролью. В сериале можно будет увидеть, насколько сильно меняется течение ее сюжетной линии», - сообщила она на фестивале «Хомякон».

Также в ходе презентации проекта команда сериала сообщила, что одной из самых эмоциональных сцен стал момент, когда героиню Юлии Хлыниной закапывали заживо. По словам актрисы, холод заметно осложнил рабочий процесс.

«Мы снимали в Рыбинске, было очень холодно. Не так, как сейчас, а настоящая зима, декабрь. Однако мы преодолевали все сложности на съемочной площадке», - пояснила она.

В январе 2023 года Хлынина получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую на телевидении. Академики отметили роль актрисы в проекте «Елизавета», напоминает «Радиоточка НСН».