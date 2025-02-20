«Думал, меня пригласят»: Писатель Драгунский о «забывчивости» создателей сериала «Аутсорс»

Писатель Денис Драгунский в интервью НСН заявил, что продал права на рассказ «Дочь военного пенсионера» создателям сериала «Аутсорс», однако его не пригласили на премьеру.

Сценарист сериала Анна Козлова ранее заявила изданию «Афиша Daily», что ничего не знала о рассказе Драгунского до работы над фильмом: ей показали синопсис, в котором сценаристу показался интересным «только стартовый момент — продажа смертной казни за деньги». На этом, по ее словам, пересечения сериала с книгой закончились. Драгунский отметил, что не обижается на Козлову.