«Думал, меня пригласят»: Писатель Драгунский о «забывчивости» создателей сериала «Аутсорс»
Денис Драгунский похвалил в эфире НСН его сценариста Анну Козлову, отметив, что ему наплевать на «опровержения» связи картины с его рассказом.
Писатель Денис Драгунский в интервью НСН заявил, что продал права на рассказ «Дочь военного пенсионера» создателям сериала «Аутсорс», однако его не пригласили на премьеру.
Сценарист сериала Анна Козлова ранее заявила изданию «Афиша Daily», что ничего не знала о рассказе Драгунского до работы над фильмом: ей показали синопсис, в котором сценаристу показался интересным «только стартовый момент — продажа смертной казни за деньги». На этом, по ее словам, пересечения сериала с книгой закончились. Драгунский отметил, что не обижается на Козлову.
«На самом деле, мне на это абсолютно наплевать. Мне кажется, что она немножечко лукавит. Потому что у меня есть подписанный договор насчет этого рассказа. Это не повесть, а короткий рассказ, даже половина рассказа, сюжетный ход. Я продал им этот рассказ, чтобы они взяли оттуда сюжетный ход о том, что человек решил продавать право на совершение смертной казни. А то, что они опровергают или нет, - да гори оно огнем. Я стараюсь видеть в людях только хорошее и надеюсь, что Анна Козлова имела в виду другое: то, что был сюжет, изложенный на двух страницах, а она сделала из него грандиозное произведение, а не то, что ей дали «Войну и мир», а она стала его приспосабливать под экран. Но мне уже без разницы, я уже забыл про этот рассказ и выпустил после этого пять новых книг. Эта книжка вышла в свет в 2020 году, а до этого рассказ был вывешен в соцсетях», - сказал Драгунский.
При этом писатель отметил, что не видел сериал, поскольку на премьеру его не позвали.
«Честно говоря, я думал, что меня пригласят на премьеру. Так это обычно бывает, что человека, который предоставил литературную основу, сюжет или идею, приглашают на премьеру просто посидеть в первом ряду. Я бы с удовольствием встал и сказал, как счастлив, что мой маленький рассказ под пером Анны Козловой и под камерой Душана Глигорова получил такое воплощение. Мне как автору рассказу и новеллисту это очень приятно и лестно, потому что я написал один короткий рассказ, в нем был такой замечательный сюжет, его подхватили кинематографисты и сделали по нему сценарий. Я очень за них рад. При этом у меня есть договор, что я передаю права на использование этого сюжета за вполне устраивающую меня сумму денег, которую я уже довольно давно получил», - заключил собеседник НСН.
При этом он назвал Козлову «хорошей писательницей», напомнив, что хвалил ее рассказ «F20».
Режиссер сериала «Аутсорс» Душан Глигоров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что является сторонником гуманистических принципов, а его картина – не про смертную казнь.
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