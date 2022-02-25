Финляндия призвала отстранить Россию от «Евровидения»

Финляндия не примет участия в «Евровидении», если в конкурсе будет участвовать Россия. Об этом заявили представители общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Аналогичное требование 24 февраля выдвинули и в Швеции.

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В YLE призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью отстранить РФ от участия в музыкальном конкурсе, который в мае 2022 года пройдет в итальянском Турине.

Директор отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилен подчеркнул, что корпорация всегда выступает в защиту западной демократии и европейских ценностей, на которые, по его словам, сейчас «напала» Россия.

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Фото: eurovision.tv
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