Финляндия призвала отстранить Россию от «Евровидения»

В YLE призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью отстранить РФ от участия в музыкальном конкурсе, который в мае 2022 года пройдет в итальянском Турине.

Директор отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилен подчеркнул, что корпорация всегда выступает в защиту западной демократии и европейских ценностей, на которые, по его словам, сейчас «напала» Россия.