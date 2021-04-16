Финалы «Шерлока», «Декстера» и «Остаться в живых» разочаровали зрителей
Телезрители назвали самые неудачные финалы сериалов за всю историю телевидения. Опрос был проведен среди полутора тысяч респондентов и опубликован на портале OnBuy.com.
По данным исследования, больше всего зрителей разочаровала концовка сериала «Остаться в живых» (Lost), второе и третье место заняли «Игра престолов» и «Как я встретил вашу маму».
Также в список самых неудачных концовок сериалов попали шоу «Шерлок», «Побег из тюрьмы» и «Декстер».
Опрос был приурочен к 10-летию выхода первой серии «Игры престолов».
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