Финалы «Шерлока», «Декстера» и «Остаться в живых» разочаровали зрителей

Телезрители назвали самые неудачные финалы сериалов за всю историю телевидения. Опрос был проведен среди полутора тысяч респондентов и опубликован на портале OnBuy.com.

По данным исследования, больше всего зрителей разочаровала концовка сериала «Остаться в живых» (Lost), второе и третье место заняли «Игра престолов» и «Как я встретил вашу маму».

Также в список самых неудачных концовок сериалов попали шоу «Шерлок», «Побег из тюрьмы» и «Декстер».

Опрос был приурочен к 10-летию выхода первой серии «Игры престолов».

