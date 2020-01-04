Финальный трейлер хорора «Дракула» Netflix опубликовал в Сети

Мини-сериал «Дракула» стал еще одной попыткой экранизировать одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера. Критики скептически настроены по поводу будущего кинематографического опыта. Зрителей вдохновляетя звездный состав создателей, ранее работавших над культовым сериалом «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем: Пол МакГиган, Джонни Кэмпбелл и Дэймон Томас.

Мини-сериал разделен на три сезона, каждый – по три серии. В ближайшее время картина станет доступна на Netflix.

