В работе Netflix по всему миру фиксируются сбои

Сбои наблюдаются в работе стримингового сервиса Netflix по всему миру. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Эксперты отмечают, что наибольшее количество жалоб пользователей поступило из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Нидерландов и Германии.

Помимо этого, проблемы в работе Netflix наблюдаются у пользователей из США, Великобритании, Франции, Таиланда и Японии.

Большая часть из них, а именно 69%, жалуются на проблемы с воспроизведением видео. У 25% пользователей сообщают об отсутствии соединения и ещё 5% заявляют, что не могут войти в свою учетную запись.