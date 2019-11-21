В работе Netflix по всему миру фиксируются сбои
Сбои наблюдаются в работе стримингового сервиса Netflix по всему миру. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Эксперты отмечают, что наибольшее количество жалоб пользователей поступило из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Нидерландов и Германии.
Помимо этого, проблемы в работе Netflix наблюдаются у пользователей из США, Великобритании, Франции, Таиланда и Японии.
Большая часть из них, а именно 69%, жалуются на проблемы с воспроизведением видео. У 25% пользователей сообщают об отсутствии соединения и ещё 5% заявляют, что не могут войти в свою учетную запись.
Ранее НСН писала, что стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Рейтинг возглавил третий сезон шоу «Очень странные дела». Также в список наиболее популярных среди подписчиков сериалов также вошли шоу «Невероятное» и «Бумажный дом».
Кстати, ранее стало известно, что «Яндекс» запускает производство оригинальных фильмов и сериалов. Как пишет РИА Новости, эту информацию подтвердили в пресс-службе интернет-компании. Отмечается, что восемь проектов будут готовы уже к 2020 году. В частности, сериал «Министерство» о чиновниках и коррупции режиссера Романа Волобуева и детектив «Водоворот» Андрея Стемпковского. Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтвердила, что переговоры о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах IT-гигант ведёт с различными компаниями. При этом других подробностей она не предоставила.
В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН завил, что полностью поддерживает идею российской компании.
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