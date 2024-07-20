Финальный сезон сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году
Релиз пятого и последнего сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix запланирован на 2025 год, заявил в ходе выступления гендиректор компании Тед Сарандос. Трансляцию вел телеканал Netflix Life.
Выход пятого сезона «Очень странных дел» Сарандос анонсировал в ходе объявления финансовых результатов компании за второй квартал 2024 года. Точную дату гендиректор Netflix не назвал.
Также Сарандос заявил, что в следующем году зрители увидят новые сезоны сериалов «Ночной агент» и «Уэнсдэй».
В конце июня Netflix опубликовал дебютный трейлер возрожденного шоу «Тачка на прокачку», напоминает «Радиоточка НСН».
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