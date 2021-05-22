Финал «Евровидения-2021» пройдёт в субботу 22 мая в Роттердаме

Россию на конкурсе представляет певица Манижа Сангин с песней Russian Woman. В финале примут участие музыканты из 26 стран. Полуфиналы, прошедшие 18 и 20 мая, определили участников из 20 европейских стран.

В финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.

"Евровидение" проходит 18-22 мая в Роттердаме. Российская певица Манижа, которая выиграла национальное зрительское голосование на Первом канале, выступит под номером пять.