Финал «Евровидения-2021» пройдёт в субботу 22 мая в Роттердаме
Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдёт в субботу в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россию на конкурсе представляет певица Манижа Сангин с песней Russian Woman. В финале примут участие музыканты из 26 стран. Полуфиналы, прошедшие 18 и 20 мая, определили участников из 20 европейских стран.
В финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.
"Евровидение" проходит 18-22 мая в Роттердаме. Российская певица Манижа, которая выиграла национальное зрительское голосование на Первом канале, выступит под номером пять.
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