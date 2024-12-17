Фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Грязные танцы» признали достоянием США
Фильм ужасов «Техасская резня бензопилой» 1974 года и мелодраму «Грязные танцы» 1987 года признали культурным достоянием Соединенных Штатов. Об этом сообщает Национальный совет США.
В сообщении говорится, что ежегодно американский Конгресс отбирает 25 кинолент для внесения их в Национальный реестр. В 2024 году рассматривались 6700 кандидатов, которые вышли в прокат не менее 10 лет назад.
Официально внесённые в Национальный реестр фильмы объявят 18 декабря на Turner Classic Movies.
По данным Variety, кроме указанных лент в список попали «Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982), «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Дети шпионов» (2001), «Старикам тут не место» (2007), «Социальная сеть» (2010) и другие.
«Эти фильмы отражают историю и культуру нашей страны и должны сохраняться в нашей национальной библиотеке для будущих поколений», - заявила библиотекарь Конгресса Карла Хейден.
Ранее культурным достоянием США признали комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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