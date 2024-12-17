Фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Грязные танцы» признали достоянием США

В сообщении говорится, что ежегодно американский Конгресс отбирает 25 кинолент для внесения их в Национальный реестр. В 2024 году рассматривались 6700 кандидатов, которые вышли в прокат не менее 10 лет назад.

Официально внесённые в Национальный реестр фильмы объявят 18 декабря на Turner Classic Movies.

По данным Variety, кроме указанных лент в список попали «Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982), «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Дети шпионов» (2001), «Старикам тут не место» (2007), «Социальная сеть» (2010) и другие.

«Эти фильмы отражают историю и культуру нашей страны и должны сохраняться в нашей национальной библиотеке для будущих поколений», - заявила библиотекарь Конгресса Карла Хейден.

Ранее культурным достоянием США признали комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

