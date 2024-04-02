Фильмы из семи стран и России покажут на фестивале БРИКС в рамках ММКФ

Фильмы из России, а также восьми других стран вошли в программу фестиваля политического объединения БРИКС, который состоится в дни 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом объявил руководитель отборочной комиссии кинофорума Иван Кудрявцев.

Зрители смогут увидеть полнометражные картины кинематографистов Китая, Индии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии. По словам Кудрявцева, страны – участницы БРИКС все больше становятся государствами основного мира, поэтому взгляд на их кинематограф очень важен с точки зрения понимания их жизни.