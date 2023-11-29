«Бесплатно на 70%»: Режиссер «Айты» назвал «страховкой» поддержку фильмов Минкультом

«Естественно, речь идет о безвозвратных субсидиях, у тех, кто получает, есть преимущества. Потому что у них около 50-70% бюджета выходят бесплатными. Они подстрахованы от большой неудачи, потому что мы все знаем, какие сборы бывают у фильмов…Картину с бюджетом в сто миллионов отбить очень сложно в прокате, это нужно собрать чуть больше 200 миллионов. Если бы я получил субсидию, я бы максимально эти деньги использовал. Это не значит, что это улучшает фильм, но была бы возможность затронуть такие истории, которые с малым бюджетом просто невозможно снимать», - отметил он.

По его словам, частные инвесторы идут в кино очень редко, так как ждут процентов, которые им не могут пообещать даже самые отважные продюсеры.

«Сложно сказать, не диктует ли таким образом государство, что снимать, потому что тематики становятся чуть уже. Но все зависит от автора, от его идей. Конечно, тематики ограничены. Время покажет, что из этого получится. У нас очень большую поддержку оказывает правительство, есть Фонд кино и ряд частных фондов, все зависит от идеи и автора. Инвестиции подразумевают возврат в профите, то есть с процентами. Я знаю очень мало отважных продюсеров, которые бы согласились на такие условия. Инвестирование только в международных историях возможно, в проектах международного уровня. Частные инвесторы идут на коммерческое кино, которое смотрится под попкорн - комедии, боевики. Иногда инвесторы заинтересованы снять истории про себя, у меня были такие предложения», - рассказал собеседник НСН.

Благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается, заявил кинорежиссер Алексей Герман-младший «Радиоточке НСН». По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров.

