«Фильмов просто нет». Шнейдеров о премьерах мировой классики

В российские кинотеатры вернулся ряд фильмов, по праву считающихся мировой классикой кинематографа. Так, на больших экранах можно увидеть «Молчание ягнят», «Таксиста», «Космическую одиссея. 2001»

Как рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», вполне вероятно, что больших премьер у этих лент в России до этого просто не было.

«Не думаю, что эти фильмы вообще показывались в наших кинотеатрах. В то время, когда они выходили, была эпоха «пиратского» кино. Поэтому вряд ли можно говорить, что это вторая их премьера», - объяснил он.

Еще одна особенность этих сеансов в том, что ленты выйдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Для России, где фильмы всегда показывают в профессиональной озвучке, это смелый шаг.

«Да, российский зритель избалован дубляжем и не все знают английский язык, но мне, кажется очень перспективно слушать голос актера. С чтением субтитр могут возникнуть проблемы, так как не все люди с одинаковой скоростью читают. Но не думаю, что из-за этого есть риск потерять зрителя, так как на эти фильмы будет идти вполне определенная публика», - продолжил свою мысль кинокритик.

Говоря о перспективах англоязычного кино в России, Шнейдеров заметил, что оно вряд ли получит большую популярность и тем самым оставит без работы огромное количество студий, озвучивающих фильмы и сериалы.

«Конечно, картины на языке оригинала не приживутся, и актеры дубляжа без работы не останутся. Почему сейчас возвращаются старые фильмы? Да, не в том дело, что кризис и все фильмы сняты, а просто мертвый сезон: пандемия, ни в России, ни в Америке практически ничего не снимается. Фильмов просто нет, поэтому прокатчики пошли по пути очень правильному: показывать мировую классику на языке оригинала», - резюмировал он.

Отреставрированную версию психологического триллера «Молчание ягнят» Джонатана Демми с субтитрами начнут показывать в российских кинотеатрах уже с 16 сентября.

