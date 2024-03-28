Фильм «Золото Рейна» выйдет в российский прокат в апреле
Фильм немецкого режиссера Фатиха Акина «Золото Рейна» о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи выйдет в российский прокат 11 апреля. Светская премьера состоится 30 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Режиссер снял фильм о пути популярного немецкого исполнителя Xatar'а, который провел детство в гетто, столкнулся с криминалом в юности, а также участвовал в дерзком ограблении.
Ранее стало известно, что фильм Николая Арселя «Меч короля» выходит в российский прокат 18 апреля, сообщает сайт кинотеатра «Художественный», где 9 апреля состоится российская премьера.
Картина номинировалась на получение главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотого льва», отмечена тремя призами Европейской киноакадемии и была выдвинута в шорт-лист премии «Оскар» как лучший международный фильм, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru