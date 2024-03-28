Фильм «Золото Рейна» выйдет в российский прокат в апреле

Фильм немецкого режиссера Фатиха Акина «Золото Рейна» о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи выйдет в российский прокат 11 апреля. Светская премьера состоится 30 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Режиссер снял фильм о пути популярного немецкого исполнителя Xatar'а, который провел детство в гетто, столкнулся с криминалом в юности, а также участвовал в дерзком ограблении.